Messi Türk dizisinin hayranı çıktı

Barcelona'nın ünlü futbolcusu Türk dizinin hayranı çıktı. Messi'nin diziye olan sevgisi Instagram'dan yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı.

Barcelona'nınn Arjantili efsane futbolcusu Lionel Messi'nin kısa süre önce Instagram'da yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı

Barcelona'nın ünlü futbolcusu Türk dizinin hayranı çıktı. Messi'nin diziye olan sevgisi Instagram'dan yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı.

Messi'nin çocuklarının fotoğrafını paylaştığı karede yer alan televizyonda 'Kara Para Aşk' isimli dizinin açık olduğu görüldü. Dizinin yayını sırasında dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Instagram artık sadece fotoğraf paylaşılan bir platform olmaktan ziyade bir iş koluna dönüşmüş durumda. Özellikle milyonlarca hayranı olan ünlü isimler için.