Messi, Weghorst'a 'aptal' mı dedi?

2022 Dünya Kupası'nın en heyecanlı maçlarından biri çeyrek finalde, Arjantin ile Hollanda arasında oynandı.

Molina ve Lionel Messi'nin golleriyle öne geçen Arjantin'e Hollanda, Wout Weghorst'un attığı gollerle karşılık verdi. 78. dakikada oyuna giren Beşiktaş'ın golcüsü 83 ve 90+10'da skoru eşitledi: 2-2

Uzatmaya giden mücadelede de eşitlik bozulmayınca turu geçen takımı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonucunda rakibi 4-3 yenen Arjantin adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından ise iki taraf arasında bazı gerginlikler yaşandı. Bu anlardan birinde röportaj veren Lionel Messi'nin ise Weghorst'a hakaret ettiği iddia edildi.

Görüntülerde röportaj veren Messi'nin, "Qué mirás bobo? Qué mirás? Andá, andá para allá...” yani "Ne bakıyorsun aptal, ne bakıyorsun? Hadi yürü git!" dediği iddia edildi. TYC'nin haberine göre Messi'nin bu sözleri söylediği kişi ise Weghorst'tu.

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10/12/2022 09:34