Messi yok, Ramos atıldı! PSG hedefi tutturamadı!
Fransa Ligi lideri Paris Saint-Germain (PSG) Lionel Messi'nin oynamadığı ve Sergio Ramos'un da kırmızı kartla oyun dışı kaldığı maçta Reims'le 0-0 sona erdi. Başkent ekibi, 2011'den bu yana bir ilki yaşadı.
09/10/2022
Fransa'da son 10 yılda 8 şampiyonluk elde eden ve bu yıl da kupanın en büyük favorisi PSG, Reims deplasmanında bir puana razı oldu. Başkent ekibi kaleye 24 isabetli şut çekmesine karşın; aradığı golü bulamadı. PSG, 2011'den bu yana kaleye en çok isabetli şut çektiği maçı geride bıraktı.
PSG'de dinlendirilen Lionel Messi forma giymezken; Sergio Ramos, 41. dakikada hakeme tepkisi sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. İspanyol futbolcu kariyerindeki 28. kırmızı kartını gördü.
PSG, maçın büyük bir bölümünde 10 kişi oynamasına karşın; net fırsatlar buldu. En net pozisyonu ise 68'de yakaladı. Neymar, uygun pozisyonda gol vuruşunu yapamadı.
Reims'in bulduğu fırsatlarda da kaleci Gianluigi Donnarumma kalesini gole kapattı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
En yakın takipçisi Marsilya'nın yenilgiyle kapattığı haftada aradaki puan farkını açma fırsatını kullanamayan PSG, puanını 26'ya çıkardı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Reims ise 8 puanda kaldı.