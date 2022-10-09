Messi yok, Ramos atıldı! PSG hedefi tutturamadı!

Fransa'da son 10 yılda 8 şampiyonluk elde eden ve bu yıl da kupanın en büyük favorisi PSG, Reims deplasmanında bir puana razı oldu. Başkent ekibi kaleye 24 isabetli şut çekmesine karşın; aradığı golü bulamadı. PSG, 2011'den bu yana kaleye en çok isabetli şut çektiği maçı geride bıraktı.

PSG'de dinlendirilen Lionel Messi forma giymezken; Sergio Ramos, 41. dakikada hakeme tepkisi sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. İspanyol futbolcu kariyerindeki 28. kırmızı kartını gördü.

PSG, maçın büyük bir bölümünde 10 kişi oynamasına karşın; net fırsatlar buldu. En net pozisyonu ise 68'de yakaladı. Neymar, uygun pozisyonda gol vuruşunu yapamadı.

Reims'in bulduğu fırsatlarda da kaleci Gianluigi Donnarumma kalesini gole kapattı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

En yakın takipçisi Marsilya'nın yenilgiyle kapattığı haftada aradaki puan farkını açma fırsatını kullanamayan PSG, puanını 26'ya çıkardı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Reims ise 8 puanda kaldı.

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09/10/2022 11:40