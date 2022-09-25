Messi'nin 2 golü galibiyeti getirdi

Arjantin, hazırlık maçında karşılaştığı Honduras'ı 3-0 mağlup etti. Arjantin'in golleri Lionel Messi (2) ve Lautaro Martinez'den geldi.

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25/09/2022

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Messi'nin 2 golü galibiyeti getirdi

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada ArjantinHonduras'la karşı karşıya geldi.

16. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçen Arjantin'de Lionel Messi, 45+2'de penaltıdan farkı ikiye yükseltirken 69. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Arjantin, milli aradaki son hazırlık maçında çarşamba günü Jamaika ile karşılaşacak.

25/09/2022 11:06
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TAGS: messi
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