Messi'nin 2 golü galibiyeti getirdi

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Arjantin, Honduras'la karşı karşıya geldi.



16. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçen Arjantin'de Lionel Messi, 45+2'de penaltıdan farkı ikiye yükseltirken 69. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.



Arjantin, milli aradaki son hazırlık maçında çarşamba günü Jamaika ile karşılaşacak.

Bu habere tepkiniz:



25/09/2022 11:06