Messi'nin 2 golü galibiyeti getirdi
Arjantin, hazırlık maçında karşılaştığı Honduras'ı 3-0 mağlup etti. Arjantin'in golleri Lionel Messi (2) ve Lautaro Martinez'den geldi.
25/09/2022
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Arjantin, Honduras'la karşı karşıya geldi.
16. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçen Arjantin'de Lionel Messi, 45+2'de penaltıdan farkı ikiye yükseltirken 69. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.
Arjantin, milli aradaki son hazırlık maçında çarşamba günü Jamaika ile karşılaşacak.