Messi'nin dünya kupası fotoğrafı, rekor kırdı

Dünya Kupası'nda üst üste rekorlar kırarak efsane oyuncuları geride bırakan Lionel Messi, turnuvanın ardından farklı kulvarlarda da başarılara imza atmaya devam ediyor.

Messi'nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 57,2 milyon kişi tarafından beğenilerek sosyal paylaşım sitesinde yeni rekorun sahibi oldu.

Instagram'ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,1 milyon beğeniyle "yumurta" fotoğrafı olmuştu.

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21/12/2022 09:50