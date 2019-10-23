Messi’nin rekorunu elinden aldı

Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçında attığı 3 golle, Devler Ligi tarihinde 15 gole ulaşan en genç oyuncu oldu.

Paris Saint Germain’in yıldızı Kylian Mbappe futbolseverleri büyülemeye devam ediyor. Genç yıldız, Paris Saint Germain’in Club Brugge’ı 5-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında attığı gollerle Messi’nin rekorunu kırdı. Belçika ekibinin filelerini 3 kez havalandıran Mbappe, böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15’e çıkardı.

Maçın 52’nci dakikasında oyuna giren Mbappe, 61, 79 ve 83’ncü dakikalarda gol sevinci yaşayarak hat-trick yaptı. Bu goller aynı zamanda yeni bir rekor olarak tarihe geçti. Mbappe attığı bu üç golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. Fransız futbolcu , Clup Brugge karşısında bu başarıyı yakalarken 20 yıl ve 302 günlüktü.

Messi ise bu başarıyı daha önce 21 yıl ve 289 günlükken yaşamıştı.

23/10/2019 11:25