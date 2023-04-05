Messi'ye dudak uçuklatan teklif

Cristiano Ronaldo'nun ardından Lionel Messi de Suudi Arabistan yolcusu.

Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcunun Fransız kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ses getiren transfer haberleriyle tanınan gazeteci Fabrizio Romano, Messi'nin de Cristiano Ronaldo gibi Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldığını yazdı.

İtalyan muhabir, Orta Doğu ülkesinin en büyük kulüplerinden Al-Hilal'ın ünlü futbolcuya yılda 400 milyon euro teklif ettiğini duyurdu.

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe de ünlü futbolcunun Paris Saint Germain'den ayrılacağı iddiasına geniş yer verdi.

Gazete, kaybedilen Rennes ve Lyon maçlarında taraftarların ıslıkladığı Messi'nin artık takımda kalmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Bu arada Arjantinli yıldızın Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Thierry Henry, 35 yaşındaki futbolcunun Katalan ekibine dönmesi gerektiğini söyledi.

Messi'nin ıslıklanmasının utanç verici olduğunu vurgulayan Henry, "Messi Barcelona'ya geri dönmeli. Çünkü olması gerektiği gibi ayrılmadı. Vedasındaki gözyaşları bize bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



05/04/2023 13:10