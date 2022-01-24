Mesut Genç: Bayrağı devrediyorum

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24/01/2022

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Mesut Genç: Bayrağı devrediyorum

Milletvekili seçimini kaybeden UBP adayı Mesut Genç sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Kıymetli dostlarım ve sevgili kardeşlerim; 2018 yılında devraldığım bayrağı dün yapılan seçimin ardından devrediyorum. Bu bağlamda 23 Ocak 2022 Milletvekili Erken Genel Seçimi’nde şahsıma destek veren tüm kardeşlerime yürekten teşekkür eder, seçimde halkımızın takdirini alan tüm kardeşlerimi de en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni eder, hepinize en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım.

24/01/2022 22:01
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TAGS: Mesut Genç
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