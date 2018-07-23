Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıkladı.

Almanya Milli Takımı'nda 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan, 2010'da da dünya 3.lüğü yaşayan Mesut, kararını şu ifadelerle anlattı:

"Alman Futbol Federasyonu'nun ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı almak gerçekten çok zordu. Çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi verdim. 2009'dan beri başardıklarımın unutulduğunu ve artık bu takımda istenmediğimi hissediyorum. Bencil davrandılar ve beni politik propagandaya alet ettiler. Kazandığımızda 'Alman' kaybettiğimizde 'Göçmen' oldum. Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi? Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in, Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun."

Alman basınında Özil'in istifası

Özil'in istifası Alman basınına bomba gibi düştü. Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığına dair açıklaması tüm Alman televizyonlarında son dakika olarak geçti. Gazetelerin internet sayfalarında Mesut Özil'in ayrılmasına büyük puntolarla yer veriliyor.

Almanya'nın köklü gazetelerinde Bild'de, "Özil artık Almanya için oynamayacak" başlığı atıldı. Alman milli takımını bıraktığı vurgusu yapıldı. Mesut'un 92 milli maç oynadığını, 2014 yılında dünya kupasında milli takımla beraber şampiyon olduğu ve milli takımda 23 gol atıldığı ifade edildi.

Der spiegel dergisi ise "Mesut Almanya Milli Takımı için oynamak istemiyor" başlığını attı.

Süddeutsche Zeitung da Özil'in istifasını, "Özil Milli takımı bıraktı" manşeti ile verdi.

Dünya kupasındaki başarısızlık Türk oyunculara kesilmişti

Almanya Milli Takımı 80 yıl sonra Dünya Kupası'na grup maçlarında veda etmiş, ülke basını ise faturayı Türk oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a çıkarma çabası içine girmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikleri için eleştiri oklarının hedefinde olan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin sebebi olarak da gösterilmişti.

Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw'e, "Özil ile Gündoğan'ın Erdoğan ile görüşmesi takımda baskı oluşturdu mu?" sorusu dahi yöneltilmişti.

Özellikle sosyal medyada Özil'e yönelik ırkçılığı çağrıştıran paylaşımlar dikkat çekmişti.

Özil ve Gündoğan gibi Türk kökenli olan eski Yeşiller Partisi Lideri Cem Özdemir ZDF televizyonunda konuşmuş, "Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile fotoğraf çekilmesi nedeniyle elendiğini" ileri sürmüştü.

Cem Özdemir gibi, Aşırı sağcı parti AfD de faturayı Türk oyunculara kesmeye çalıştı.

Irkçı açıklamalarıyla bilinen AfD milletvekili Jens Maier, sosyal medya üzerinden

Özil’in gülümseyen bir fotoğrafını paylaştı.

"Annem her zaman bana geçmişimi, aile geleneklerimizi unutmamamı öğütledi"

Özil bugün sosyal medya hesabı üzerinden başka bir açıklama yapmış, başından geçenleri bir bir anlatmıştı.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere'nin başkenti Londra'da eğitim ve yardım gecesinde bir araya geldiğini aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Annem her zaman bana geçmişimi, aile geleneklerimizi unutmamamı öğütledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmam siyasi ya da seçimlerle alakalı değildi. Benim için Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmek ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı göstermekti." açıklamasını yapmıştı.

Siyaset yapmadığını sadece futbolcu olduğunu vurgulayan Mesut Özil, "Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez 2010'da Berlin'deki Almanya-Türkiye maçını Angela Merkel ile beraber izledikten sonra buluşmuştum. Cumhurbaşkanı ile son buluşmamızda ise politika değil, her görüşmemizde yaptığımız gibi futbol konuştuk. Kaldı ki sayın Cumhurbaşkanı gençlik yıllarında futbolcuydu." demişti.

"Her zaman siyasilere karşı saygılı oldum"

Alman medyasında farklı yansıtılsa da Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmamasının kendi geçmişine saygısızlık olacağını aktaran Mesut Özil, "Benim için kimin Cumhurbaşkanı olduğu önemli değil, her zaman siyasilere karşı saygılı oldum. Türk ya da Alman Cumhurbaşkanı fark etmez, duruşum her zaman aynı olacak." şeklinde görüş belirtmişti.

"Ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim"

Bazı kişiler tarafından yalancılık ve hilecilikle suçlandığını savunan Mesut Özil, "Son seçimde ya da seçimden önce, ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim." görüşünü paylaşmıştı.

İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı. Almanya Futbol Federasyonu ise olayı yönetememekten dolayı tepki görmüştü.

Kaynak: TRT Haber, AA