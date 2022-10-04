Mesut Özil ameliyat edildi

Sırtında ağrılar olduğunu için ameliyat olacağını duyuran Mesut Özil, bu sabah operasyon geçirdi. 3 saat süren ve başarılı geçen ameliyat sonrası yıldız oyuncu normal odaya alındı.



Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil; "Ameliyatım iyi geçti. Dualarınız ve mesajlarınız için teşekkürler" mesajını yayınladı.



3 ay sahalardan uzak kalacak

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve Mesut Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.



66 dakika süre aldı



Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödenmeden İstanbul ekibi Başakşehir'e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, Baykuşlarda sadece 66 dakika süre alabildi. Özil, geçtiğimiz aylarda kapatılan Rezerv Lig'de ise 45 dakika forma giyme şansı yakalamıştı.

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04/10/2022 10:55