Mesut Özil Başakşehir yolunda

Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki yıldız oyuncu İstanbul'da kalıyor...

Medipol Başakşehir, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Turuncu-lacivertli yönetim, bu talebin ardından Mesut Özil ile görüşmelere başladı.

Mesut Özil ile Başakşehir arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

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12/07/2022 08:36