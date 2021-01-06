Mesut Özil, Fenerbahçe'de!

DHA'nın haberine göre Mesut Özil, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Arsenal'de kadro dışı kalan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Uzun bir süredir Fenerbahçe ile ismi anılan ve sarı lacivertli taraftarların oldukça istediği Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yaklaştığı belirtildi.

Gece yaptığı İstanbul paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran Mesut Özil, A Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI SÖZLERİ

A Spor ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul'un haberine göre taraflar, transfer için prensip anlaşmasına vardı.

Ahmet Selim Kul'un canlı yayında aktardığı bilgiler şu şekilde;

Bir dünya yıldızı Mesut Özil, adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyordu. Artık daha ciddi anılıyor. Başkan, Emre Belözoğlu, Mesut Özil arasında görüşmeler oldu. Gerçekleşmesi zor bir hayal şeklinde yorumlamıştım ama edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe ve Mesut konusu artık bir nihayete doğru gidiyor. Mesut'un özellikle Türkiye'ye dönmek istemesi, ülkesinde futbol oynamak istemesi bu transferde en belirleyici sebep olacak gibi gözüküyor.

Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı Londra'ya gitti!

Mesut Özil Fenerbahçe görüşmeleri bir süredir devam ediyor. Kısa süre önce Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil'e yakınlığı ile bilinen Acun Ilıcalı transfer görüşmesi için Londra'ya gitti. Mesut ve menajerleriyle yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı!

Yıllık 5 milyon Euro'ya transfer bitiyor

İlk görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe bu transferdeki ısrarını sürdürdü. İkinci görüşme ise yakın zamanda gerçekleşti. Mesut Özil ve ekibi bir kez daha Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yı Londra'da ağırladı. Fenerbahçe tarafı bu kez Mesut ve menajerlerini ikna etti. Taraflar yıllık 5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Geçen sezon Arsenal formasıyla 23 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mesut Özil'in takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL

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06/01/2021 11:19