Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen transfer etti. Kulüp, Türk asıllı Alman futbolcuyu 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

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16/01/2021

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Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen transfer etti. Kulüp, Türk asıllı Alman futbolcuyu 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

Hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil, transferin resmen açıklanması sürecinde ilk paylaşımlarını yaptı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Gel gündüzle gece olalım" şarkısı ve kum saati emojisi eşliğinde paylaşım yapıldı.

Mesut Özil de sarı-lacivert kalpler ve kum saatiyle transferi duyurdu.

16/01/2021 20:08
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TAGS: Mesut Özil, Fenerbahçe
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