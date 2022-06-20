Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıkardı

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarını takipten çıkardı.

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20/06/2022

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Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıkardı

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir döneme başlarken Mesut Özil'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde 33 yaşındaki futbolcu kardeşinin düğünü için Almanya'ya gitmişti. 

Yıldız futbolcu, Twitter ve Instagram hesaplarından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Mesut, Fenerbahçe Beko, Fenerium ve eski takımları olan Real Madrid, Arsenal, Schalke ve Werder Bremen'i ise takip etmeyi sürdürüyor. 

20/06/2022 11:26
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TAGS:  Real Madrid, Arsenal, Schalk, Mesut Özil, Fenerbahçe
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