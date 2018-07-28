HABER KIBRIS

Mesut Özil'e büyük onur

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28/07/2018

Mesut Özil'e büyük onur

Alman Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e Arsenal'dan büyük onur. Özil, hazırlık karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıktı.

Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil , Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının yankıları sürerken İngiliz kulübü Arsenal tarafından büyük bir onura layık görüldü.

29 yaşındaki oyuncu, yeni sezon hazırlıklarını Singapur'da sürdüren İngiliz devinin Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Paris Saint Germain ile oynadığı maça kaptan olarak çıktı.

10 numaralı formayı giyen Özil'in kaptanlık bandını takması, Arsenal taraftarlarında büyük sevinç yarattı.

İlk maçında golünü attı

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Paris Saint-German ile karşılan Arsenal 'de Mesut, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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TAGS: Mesut Özil
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