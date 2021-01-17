Mesut Özil'in geliş saati belli oldu

Fenerbahçe'nin 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil'in İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı. TSİ 20.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor. (DHA)

Fenerbahçe taraftarları Mesut Özil'i beklerken yıldız futbolcudan bir paylaşım daha geldi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından memleketi Zonguldak'ın plaka numarası olan "67" paylaşımında bulundu.

Bu habere tepkiniz:



17/01/2021 17:51