Mesut Özil'in ikinci bebeği dünyaya geldi

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26/09/2022

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Mesut Özil'in ikinci bebeği dünyaya geldi

Ünlü futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan çift, şimdi ise ikinci kez anne ve baba olma duygusunu yaşadı.

Başarılı futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evliliklerinden 2020 yılında Eda adında bir kızları olan çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.

Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu düştü.

Ünlü futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni yağdı.

İşte o paylaşım...

 

26/09/2022 18:52
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TAGS: Mesut Özil’in ikinci bebeği dünyaya geldi
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