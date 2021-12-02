Meta, yanlış bilgi yayan, sahte biyolog alıntıları yapan 500 hesabı kaldırdı

Facebook’un çatı şirketi Meta, Çin merkezli olduğu tespit edilen ve Koronavirüs salgınıyla ilgili yanlış bilgi yayan bir ağla bağlantılı 500 hesabı kaldırdı.

BBC'de yer alan habere göre, Meta tarafından kaldırılan hesaplar, ABD’nin Koronavirüs’ün kaynağına ilişkin çalışmalarına karıştığını iddia eden “Wilson Edwards” isimli sahte bir biyologu paylaşıyordu. Çin devlet kanalları İsviçreli olduğunu iddia eden kişinin açıklamalarını paylaşıyordu.

İsviçre Büyükelçiliği, böyle birinin varolmadığını söyledi.

Meta, söz konusu paylaşımlarla ilgili yaptığı araştırmada paylaşımların ABD, Britanya’daki İngilizce konuşan kullanıcıları ve Tayvan, Hong Kong ve Tibet’teki Çince konuşan kullanıcıları hedef aldığını tespit etti.

Meta, incelemeler sonunda hesapların Çin’de bulunan kişilerle bağlantılı olduğunu tespit ettiklerinini açıkladı.

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02/12/2021 12:33