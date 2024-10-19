Meta, yemek yardımlarını kötüye kullanan çalışanlarını işten çıkardı

Meta, Los Angeles ofisinde yemek yardımlarını kişisel harcamalar için kullanan 20'den fazla çalışanını işten çıkardı. Çalışanların yemek kredilerini çamaşır deterjanı ve diğer ürünler için harcadıkları tespit edildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Los Angeles ofisinde çalışan 20'den fazla çalışanı, şirketin yemek yardımlarını yanlış kullanarak kişisel harcamalar yapmaları nedeniyle işten çıkardı.

Çalışanların, yemek kredilerini yemek dışında çamaşır deterjanı, şarap kadehleri ve akne tedavi pedleri gibi ürünler için kullandıkları tespit edildi.

Meta, büyük kurumsal ofislerinde çalışanlarına ücretsiz yemek hizmeti sunarken, yemek servisi bulunmayan daha küçük ofislerde çalışanlara yemek siparişi vermeleri için belirli miktarlarda yemek kuponu sağlıyor.



Çalışanların, uzun iş saatlerinde ofiste yemek yemeleri amacıyla verilen bu kuponların, bazı çalışanlar tarafından amacı dışında kullanıldığı belirlendi.

SİPARİŞLERİ EVLERİNE YÖNLENDİRDİLER

Yapılan iç soruşturma sonucunda, Los Angeles’taki bazı çalışanların bu yemek kredilerini yemek dışı ürünler için harcadıkları veya siparişleri evlerine yönlendirdikleri ortaya çıktı.

Guardian’ın haberine göre şirketin soruşturmasında, çalışanların ofiste olmadıkları zamanlarda da evlerine yemek gönderdiği belirlendi.

Bu kişiler arasında yıllık 400 bin dolar maaş alan ve ismi açıklanmayan bir çalışan, yemek kartını ev eşyaları ve bakkaliye ürünleri almak için kullandığı da öğrendildi.



Çalışan, insan kaynakları kendisine ulaşınca ihlali kabul etti ve ardından işten çıkarıldı.

20 BİN ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARMIŞTI



Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bu işten çıkarmalar, Financial Times tarafından ilk kez bildirildi.

Meta, bu işten çıkarmalarla birlikte şirket genelinde yeniden yapılandırma süreci kapsamında bazı çalışanlarını da farklı görev ve lokasyonlara yönlendirdiğini doğruladı.



Ancak şirket, kaç çalışanın işten çıkarıldığını açıklamayı reddetti.



Meta, geçen yıl "verimlilik yılı" olarak adlandırdığı dönemde, gelir düşüşünü tersine çevirmek için 20 binden fazla çalışanını işten çıkarmıştı.