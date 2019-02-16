Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bildi verdi.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Metabolizma vücudumuzdaki hücrelerin yaşamını sürdürebilmeleri için gerekli kimyasal süreçlerin tümüdür. Sağlıklı bir metabolizma, sağlıklı bir beden demektir ve tabiki kilo kaybı için de ideal olan budur. Besinleri tek başına tüketerek, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmadan, kilo kaybını hedeflemek çok gerçekçi olmayacaktır. Kısaca ''Mucizevi bir besin yoktur''.

İşte metabolizmayı hızlandıran yiyecekler;

Acı biber: Metabolizmanın hızlanmasında etkili olan en önemli besinlerden biridir. İçeriğindeki capsaicin maddesi sayesinde metabolizmanın hızlanmasını ve daha fazla kalori harcanmasını sağlar.

Zencefil: Zencefil sindirime yardımcı olurken vücut sıcaklığını yükseltir ve yemeklerden sonra metabolizma hızını yaklaşık yüzde 20 oranından arttırır.

Tarçın: Diyetlerimizin baş tacı olan tarçın kan şekerini düzenlemeye yardımcı etkisiyle ani kan şekeri düzensizliğini gidermede yardımcı olur ve acıkma süresini geciktirir.

Yeşil çay: Son yıllarda yapılan araştırmalara göre; çay abdominal yağ kütlesini azaltmada ve kilo kontrolünde önemli rol oynar. Yeterli ve dengeli beslenen kişilerde, yeşil çaydaki kateşinin abdominal yağ yakmada etkili olabileceği gösterildi.

Ananas: Ananasın içeriğinde yer alan bromelain adlı proteinler sayesinde proteinlerin sindirimini hızlandırır ve vücutta yıkım olayı artar, buna bağlı olarak da metabolik hareketler hızlanır. Aynı zamanda ananas vücudumuzda diüretik etki gösterir

Avokado:Avokado, omega 9 yağ asitlerinden oldukça zengin olmasından dolayı yağ yakıma destek olur ve metabolizmayı hızlandırır.

Lifli besinler: Lifli besinler, yiyeceklerin sindirilmeyen posalarının fazla olduğu besinlerdir. Posası fazla olan lifli yiyecekler sindirildikleri sırada daha fazla enerji harcamasına neden olur ve bu durum metabolizmanın daha hızlı çalışmasına neden olur.

Elma sirkesi: Elma sirkesinin metabolizmayı hızlandıran besinler arasında yer alır.

Kahve: İçerdiği kafein ile metabolizmayı uyandırarak hızlandırır. Kafeinin iki ayrı mekanizmayla termojeneze sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca kafein iştahı baskılamaktadır.

Su: Her gün 2-2.5 litre su tüketildiğinde, tokluk hissi oluşur ve açlık krizleri azalır. Ayrıca su vücuttaki yağ hücrelerinin yıkımına yardımcı olur.