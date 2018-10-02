Metabolizmayı hızlandırmanın 10 doğal yolu
Bir türlü kilo verememenizin sebebi metabolizmanızın yavaşlığı olabilir. Ayça Kaya'dan metabolizmanızı hızlandıracak 10 doğal yol
02/10/2018
Metabolizmanızın yavaş çalıştığını mı düşünüyorsunuz? Herkesten daha az yiyorsunuz ama gün geçtikçe daha çok kilo mu alıyorsunuz? Su içsem yarıyor diye mi düşünüyorsunuz? Güzel haber şu ki, doğru beslenme ile metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Doktor Ayça Kaya'nın metabolizmanızı hızlandıracak ve kilo vermeyi kolaylaştıracak önerileri haberimizde.
!İşte size duran metabolizmayı canlandırmak için 10 öneri
- Günlük tüketmeniz gereken besinin en az %50’sini kahvaltıda alın. %30’unu öğlen yemeğinde, %20’sini ise ikindi ile akşam yemeğine bölüştürün. Vücudunuzun ihtiyacı olan yakıtı sabahtan tam koyarsanız yatana kadar metabolizmayı çalıştırmış olursunuz.
- Her öğününüzde mutlaka et, tavuk, balık, kıyma veya kuru baklagiller bulundurmaya özen gösterin. Çünkü vücut proteinleri sindirmek için daha çok çalışır. Daha çok çalışırken de daha çok enerji harcar.
- Güne 1 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta yiyerek başlayın. Kahvaltıda yumurta yiyenler yemeyenlere göre daha tok kalır. Metabolizmaları daha iyi çalışır.
- Günde en az 3 bardak süt veya yoğurt yiyin. Süt ve süt ürünlerinin içeriğindeki kalsiyum metabolizmayı ateşler ve hızlandırır.
- Günde 10 bardak su için. Eğer mide veya boğazla ilgili bir sorununuz yoksa soğuk su içmeye özen gösterin. Çünkü vücut soğuk suyu metabolize etmek için ısıtmaya çalışır bu arada da metabolizmayı hızlandırır.
- İstirahatte vücudun kendi kendine enerji harcamasını istiyorsanız, vücut kas kitlenizi arttırmalısınız. Kas kitlenizi arttırmak için de direnç yani ağırlık egzersizi yapmayı ihmal etmeyin.
- Metabolizmayı hızlandıran en güçlü vitamin C vitamini. C vitamini yüksek yiyeceklerden günde 2-3 porsiyon tüketmeye çalışın. Kivi, turunçgiller, limon ve yeşil yapraklı sebzeler gibi. Özellikle sabahları 1 tutam taze nane, maydanoz, tere, roka ve dereotunun üzerine 1 limon sıkarak güne başladığınızda o günkü istirahat metabolizma hızınız daha yüksek olur.
- Metabolizmanız hızlansın istiyorsanız acı sevmeye başlayın. Acı kırmızı biberin içindeki kapsaisin maddesi metabolizma dostu. Eğer mide problemi çekmiyorsanız yemeklerinize acı kırmızı biber ekleyin.
- Yeşil çay başlı başına bir mucize, yalnız metabolizmayı hızlandırmakla kalmıyor aynı zamanda hücreleri temizleyici yani antioksidan etkisi de çok kuvvetli, o nedenle günde 2-3 fincan limonlu yeşil çay için.
- Kahve içerdiği kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor, kişiyi canlandırıyor. Özellikle sütle kahvenin birlikte tüketimi bu etkiyi güçlendiriyor. Sütün içindeki proteinler kişiyi tok tutuyor. Ayrıca süt kalsiyumunun da metabolizma üzerine çok olumlu etkisi var. Günde 2 fincan sütlü kahve tüketebilirsiniz. Ancak çok fazla kahve tüketirseniz yani günde 5 fincanı geçerseniz, kalp çarpıntısı, ellerde titreme ve heyecanlanma duyguları yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda günde 5 fincan ve üzeri kahve tüketimi kemik erimesini tetikleyebilir.