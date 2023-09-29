Meta’dan akıllı gözlük: Fotoğraf çekebilecek, canlı yayın yapabilecek

Meta, önceki gün ABD merkezli gözlük üreticisi Ray-Ban ile geliştirdiği yapay zeka destekli güneş gözlüklerini tanıttı.

Üzerindeki kamera sayesinde Facebook ve Instagram üzerinden canlı yayın yapan gözlük, yapay zeka sayesinde kullanıcının sesli komutlarına yanıt verebiliyor.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, “Bazen daha önce tanıtılmamış bir inovasyon geliştiriyoruz ve bu harika olabiliyor fakat çok pahalı da olabiliyor. Biz bunu herkese sunmak istiyoruz, hatta bedava yapmak istiyoruz” dedi.

17 Ekim’de 299 dolara satışa çıkacak gözlüğün detaylarını paylaşan Zuckerberg, gözlük üzerindeki kamerada yeni bir teknoloji kullanıldığını ve yapay zeka sayesinde sesle komut verilebildiğini de belirtti.

6 saat batarya ömrü olan gözlüğü takanlar “Hey Meta” diye seslenince Facebook ya da Instagram üzerinden canlı yayın başlatabilecek. Şirketin gelecek yıl yazılım güncellemesi yaparak gözlüğün mekanları, objeler ve insanları tanıyabileceği de kaydedildi. Yeni yazılım ile çevirilerin de yapılabileceği belirtildi.

HAFİF YAĞMURA DAYANIKLI

12 megapiksel büyüklüğünde kamera ve 5 mikrofonu bulunan sistemde ayrı bir hoparlör sistemi de yer alıyor. Bu sayede kullanıcı “eller serbest” modunda telefon görüşmesi gerçekleştirebilecek.

Gözlüğün kasasının dokunmatik olacağı ve bu sayede cihazın daha rahat kullanılabileceği de belirtildi.

Meta tarafından yapılan açıklamada cihazın suya dayanıklı olduğu ve IPX4 kategorisinde bulunduğu da kaydedildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Hafif bir yağmura kalsanız da sıkıntı olmaz” denildi.