Metahan’da korkutan kaza: 3 kişi yaralandı

Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada Metehan Çemberi’ne hızlı giren otomobil havalanarak önce başka bir araca, ardından da bölgede çalışan işçiye çarptı, kazada üç kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza 64 yaşındaki Yücel Özenli’nin Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridinde seyrederken, hızını düşürmeden Metehan Çemberi’ne girmesi üzerine bordür taşlarına çarpıp havalanarak 57 yaşındaki Miyesser Genç yönetimindeki EC 263 plakalı aracın tavanına çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle güney istikametine doğru kontrolsüzce yoluna devam eden KE 264 plakalı araç, kaldırım taşlarına ardında da toprak alanda çalışan M.D. Manır Miah’a (E-39) çarptıktan sonra hendek içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan KE 264 plakalı araç sürücüsü Yücel Özenli, EC 263 plakalı araç sürücüsü Miyesser Genç ve M.D. Manır Miah’ın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor.