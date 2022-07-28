Meta'da düşüş yaşandı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta’nın Nisan- Haziran dönemine ait bilançosuna göre, yılın ikinci çeyreğinden elde ettiği gelir geçen senenin gelirine göre %1 azaldı.

2021’in sadece ikinci çeyreğinde 29,1 milyar dollar elde eden Meta, 2022’nin ikinci çeyreğinde bu geliri 28,8 milyar dolara düşürdü.

Bu dönem beklentilerini karşılayamayan Meta, gelirinde ilk kez bir düşüşe şahit oldu. Net karı ise ikinci çeyrekte %36 azalarak 6,7 milyar dolar olarak belirlendi.

Şirketin hisse başı karında da bir o kadar gerileme görüldü. 2021’nin ilk çeyreğinde 3,61 dolan olan hisse başına karın, bu yıl 2,46 dolara indiği belirlendi.

Facebook'un kullanıcı sayısında artış yaşandı.

Facebook’ta ise aktif kullanıcı sayısında bu dönem bir artış belirlendi. Günlük aktif kullanıcı sayısı haziran itibariyle yıllık %3 artarak 1,97 milyara ulaştığını açıkladı. Aylık aktif kullanıcı sayısı da %1 artışla 2,93 milyara ulaştı.

Meta’nın yaptığı son açıklamaya göre ise şirketin gelirinin yıln üçüncü çeyreğinde 26 milyar dollar ile 28,5 ilyar dollar arasında olması hedeflendiği bildirildi.

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28/07/2022 10:33