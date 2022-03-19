Metaverse Bilimsel Bakış Açısı ile UKÜ’de ele alındı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde yer alan Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörlüğü’ne bağlı yaratıcılık ve inovasyon kulübü tarafından bir çok alanda yenilik ve dönüşüm imkanı tanıyan Metaverse kavramının mühendislik, psikoloji ve eğitim alanındaki etkileri ele alındı.

Bir oyun ya da eğlence sahası olmaktan öte bir çok alanda yenilik ve dönüşüm imkanı tanıyan Metaverse kavramının bilimsel perspektiften ele alındığı etkinlikte, UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tarık Atan moderatör, Doç. Dr. Özge Razı, Yrd. Doç. Dr. Devrim Seral ve Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim ise konuşmacı olarak yer aldı.

Sanal Gerçeklik Çalışmaları Eğitim Sektörüne Yeni Bir Boyut Kazandıracak

Etkinlikte, UKÜ Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başkanı Seral, Metaverse’ün gelişim süreci hakkında konuşarak, Metaverse ve bunun gibi çalışmaların çok ilerlediğini, artık kaçınılmaz olarak yaşamımıza girdiklerini kaydetti. Daha 10 yıl öncesinde bile kulağa uzak bir gelecek gibi gelen sanal evrenlerin adım adım inşa edilişine şahit olduğumuz bir dönemde yaşaşadığımızı ve bu tür sanal zekâ destekli sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarının günlük yaşamın bir parçası olduğunu da aktaran Seral, günümüzde insanların bu yöndeki gelişmelere yabancı kalamayacaklarını dile getirdi.

Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim, konuyu psikolojik etkileri açısından ele alarak, insan doğası ve sanal gerçeklik uygulamalarının uyum ve uyumsuzluk ihtimallerine dikkat çekti ve bu konularda değerlendirme yapmanın teknolojinin olumlu yönlerini gölgede bırakabilecek olumsuzluklara karşı çok önemli bir yaklaşım oluşturacağını kaydetti.

UKÜ Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özge Razı ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Metaverse gibi gelişmelerin eğitim sektörüne getirdiği olanaklar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Sanal gerçekliğin eğitim sektöründe kullanılmasına dikkat çekerek, “Bu yöndeki çalışmalar eğitim sektörünün çehresini değiştirecek” şeklinde konuştu.

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19/03/2022 10:49