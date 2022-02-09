Metaverse nedir? İnternet kullanımını nasıl etkileyecek?

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağın Kazımoğlu, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ve gündemde yer tutan Metaverse hakkında açıklamalarda bulunarak, “İnternet’in bir sonraki adımı olarak nitelendirilen Metaverse, insanların birbirleri ile sanal olarak iletişim kurdukları siber uzayın adıdır” ifadesini kullandı.

Metaverse’in sıradan web siteleri gibi olmadığının altını çizen Kazımoğlu, “Metaverse kullanıcılarının video oyunlarındaki gibi sanal ortamlarda kendilerini temsil eden bir avatar aracılığı ile sürükleyici bir deneyim yaşamaları amaçlanıyor” dedi.

Kazımoğlu, Metaverse’in ilk kez 28 Ekim 2021 tarihinde Facebook’un meta veriye odaklanmak için Meta adı ile yeniden markalaşmak için düzenlediği Facebook Connect etkinliğinde tanıtıldığını belirterek, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının kökten değişime uğrayacağını ve mevcut sosyal medya platformlarının ise birer ‘metaverse’ evrenine dönüştürülme planı olduğunu aktardı.

Metaverse kullanıcılarının neler yapabilecekleri konusunda da konuşan Kazımoğlu, kullanıcıların sanal gerçeklik ortamında buluşabileceklerini, birlikte konserlere katılabileceklerini, oyun oynayabileceklerini, dijital iletişim kuracaklarını ve kripto para birimleri üzerinden yatırım yapma imkanına sahip olduklarını kaydetti.

Kazımoğlu, kavramı sadece Meta firmasının değil, teknoloji devlerinden Microsoft’un da desteklediğini belirterek, “Metaverse kavramının en önemli sürümlerinden biri kripto para teknolojilerinin arkasında bulunan blok zincir teknolojisini kullanan Metaverse’in özel platformlarıdır” dedi.

Metaverse’in bu platformları kullanıcıların bir kripto para cüzdanı oluşturarak blok zincir teknolojisi sayesinde djital kıyafet veya arsa gibi sanal varlıkları alıp satabildiklerini dile getiren Kazımoğlu, “Özellikle moda firmalarının dikkatini çeken Metaverse, kullanıcılarına yeni sezon moda ürünlerini sanal ortamda tanıtarak, kripto para aracılığı ile avatarların anında alışveriş yapabilmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

Kazımoğlu, Metaverse’in Non Fungible Tokens (NFTs) yani “değiştirilemeyen Token” ya da “değişmesi mümkün olmayan varlık” birimleri ile ekonomisini sağladığını aktararak, sistemin kullanıcılarına sanal gayri menkul, arazi parselleme ve kendi sanal arazilerini satın alıp-satabilme imkânı sağladığını da dile getirdi.

Uzmanların Metaverse'in 1 trilyon dolarlık bir gelir fırsatını temsil ettiğine inandığını da belirten Kazımoğlu, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sosyal medyadaki iletişim evrim geçirip, çok boyutlu olacaktır” ifadesini kullandı

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09/02/2022 08:54