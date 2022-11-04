Metaverse'de arsa için yaklaşık 2 milyar dolar harcandı

Araştırmalar, insanlar ve şirketlerin internetin sanal gerçeklik versiyonu metaverse'de (kurgusal evren) yer edinmek için yarışırken, son bir yılda yaklaşık 2 milyar dolar harcandığını gösteriyor.

Metaverse analiz şirketi Dapp Radar'daki araştırmacılar, yalnızca geçen yıl sanal arazi satın almak için 1,93 milyar dolar değerinde kripto paranın harcandığını ve bunun 22 milyon dolarının Voxels'teki yaklaşık 3 bin parsel araziye yatırıldığını söylüyor.

Voxels, tüm sanal para birimleri gibi her işlemin kaydedildiği ve yayınlandığı halka açık blok zincirini içeren Ethereum kripto para birimi sistemi üzerine kurulu.

Bu nedenle, Dapp Radar bunu takip edebiliyor.

En popüler dünyalardan biri Decentraland çizgi filmi.

2020'de piyasaya sürülen bu dünyada arsalar binlerce, bazen milyonlarca dolara satılıyor.

Samsung, UPS ve Sotheby's, arsa satın alıp orada dükkanlar ve danışma merkezleri inşa edenler arasında.

Lüks moda markası Philipp Plein ayrıca dört futbol sahası büyüklüğünde bir arsaya sahip ve bunun bir metaverse mağazası ve galeri içermesini umuyor.

Plein, bir yıldan fazla bir süredir çevrimiçi olarak 24 farklı kripto para biriminde ürün satıyor. 2022'nin başlarında, Londra'nın Eski Bond Caddesi'nde sterlinin yanı sıra Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralarla kıyafet ve bazı takas edilemez tokenler (NFT'ler) satan yeni bir dükkan açtı.

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04/11/2022 14:12