Meta’ya Instagram üzerinden iki yeni dava açıldı

Instagram’ın ana şirketi Meta’ya fotoğraf ve video paylaşım hizmetinin özellikle gençler ve çocuklar arasında ruh sağlığına zarar verdiği iddiasıyla iki yeni dava açıldı.

Facebook’un ana şirketi Meta’ya ait bir fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram, platformunun depresyon, yeme bozuklukları ve intihar girişimleri gibi zararlı zihinsel sağlık etkilerine neden olduğu yönünde daha fazla iddiayla karşı karşıya.

Sosyal Medya Kurbanları Hukuk Merkezi tarafından temsil edilen Kentucky’den iki aile, pazartesi günü Kuzey Kaliforniya’daki bir federal mahkemede Meta aleyhine bir çift dava açtı.

Her iki dava da sosyal medya devini güvenlik yerine kullanıcı katılımına öncelik vermek ve “mükemmel bir bağımlılık fırtınası, sosyal karşılaştırma ve inanılmaz derecede zararlı içerik ve ürün özelliklerine maruz kalma” yaratmakla suçluyor.

Dava dosyalarında, “Ürününün tehlikeli ve zararlı özelliklerinin bilinmesine rağmen, Meta, hesaplanmış maliyet-fayda iş kararları verdi ve almaya devam ediyor ve sürekli olarak zaten astronomik olan kârlarını insan yaşamına göre önceliklendiriyor” denildi.

Davalar, Facebook’un eski ürün müdürü olan Frances Haugen’in, uygulamanın genç kızlar üzerindeki zararlı etkileri de dahil olmak üzere farklı araştırmaları sızdırmasından sonra Instagram’a karşı yapılan en son şikayetler.

Davalar bu belgelerden bazılarına da atıfta bulunuyor.

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26/07/2022 10:57