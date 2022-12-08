Meta’ya yeni kısıtlamalar getirildi

Kişisel verilerin ihlali konusunda en çok adı geçen firma Meta diyebiliriz. Firmanın kullanıcının verilerini, rızası olmadan herhangi bir amaçla kullanmasına izin verilmeyecek. Şirket geçtiğimiz yıllarda birçok kez ihlaller nedeniyle hem suçlandı hem de milyonlarca dolar ceza yedi.

Avrupa Veri Koruma Kurulu’nun (EDPB) bağlayıcı kararı, Avrupa genel merkezi Dublin’de olduğu için Meta’yı düzenleyen İrlanda veri koruma kurumu tarafından değerlendirilmek üzere bir ay verildi.

Kurum yetkililerinden Schrems “Kişiselleştirilmiş reklamlar artık evet/hayır seçeneğine tabi değil; rıza şartı basitçe şartlar ve koşullara taşınmıştır. Bu sadece haksız değil, aynı zamanda açıkça yasa dışıdır.

Bildiğimiz başka hiçbir işletme, GDPR’yi bu kadar kibirli bir şekilde göz ardı etmeye çalışmadı” şeklinde bir açıklama yaptı.

Firma tarafından yapılan açıklamada ise “GDPR, izin veya bir sözleşmenin yerine getirilmesinin ötesinde, verilerin işlenebileceği bir dizi yasal dayanağa izin verir” şeklinde açıklama yaptı. WhatsApp ve

Instagram için taslak kararları, davranışsal reklamcılık için işlemenin yasallığı ve şeffaflığına odaklanırken, Meta’nın ana şirketi Facebook ve Instagram için aldığı kararlar, hizmet geliştirme için işlemeye odaklanıyor.

Londra merkezli hukuk firması Addleshaw Goddard’ın veri ve gizlilik başkanı Helena Brown, Meta’nın iş stratejisini değiştirmesi gerektiğini belirtti.

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08/12/2022 10:57