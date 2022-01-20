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Mete Adanır, 33’üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Samsunspor’da futbol oynadığı dönemde deplasman gidişi yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Mete Adanır anıldı.

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20/01/2022

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Mete Adanır, 33’üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Samsunspor’da futbol oynadığı dönemde deplasman gidişi yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Mete Adanır, 33’üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anma törenine, Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır, yakın arkadaşları ve futbol camiasından bazı isimlerin yanı sıra Samsunspor’un Kıbrıs’taki  temsilcisi Umut Eminoğlu da katıldı.

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu anma töreninde yaptığı konuşmada, inşasına yeni başlanan kulüp binasında Mete Adanır köşesinin de hazırlanacağını belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, Adanır'ın anısının turnuvalarda yaşatılması beklentisine vurgu yaptı.

Anma töreni dua okunmasıyla sona erdi.

Dönemin Türkiye Birinci Ligi’ndeki “Futbol Elçisi” olan ve KKTC’yi başarıyla temsil eden Mete Adanır, 20 Ocak 1989’da takımıyla Samsun’dan Malatya deplasmanına giderken, kafileyi taşıyan otobüsün Havza yakınlarında geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

20/01/2022 13:58
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TAGS: Mete Adanır, 33.yıldönmü, kabri, anma,
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