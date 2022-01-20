Kıbrıs Türk futbolunun unutulmaz isim Mete Adanır ölümünün 33. yıldönümünde unutulmadı.

İZ BIRAKANLAR/Gülten Özyakup SEZGİN

Kıbrıs Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, camiasında ‘futbol elçisi’ olarak bilinen bir isim…

Mete Adanır

Mete Adanır, küçük yaşlardan itibaren atletizm ve futbolla iç içe bir yaşam tarzını benimsedi. Adanır’ın futbola olan tutkusu Londra'da da devam etti. Adanır’ın tanınmamış bir ülkenin sporcusu olduğundan İngiltere'de yaşadığı olumsuzluklar, bu kez de Türkiye'de yabancı statüsünde değerlendirilmesiyle karşısına çıktı.

Samsun'dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989 tarihinde Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında Mete Adanır hayatını kaybetmişti.

14 Kasım 1961’de Limasol'da doğan Adanır, küçük yaşlardan itibaren atletizm ve futbolla iç içe bir yaşam tarzını benimsedi. Lise yaşamında lisanslı futbolcu olarak Kıbrıs 1'inci liginde flaş isim olan Adanır, Doğan Türk Birliği'nde A-takımına alındı.

1979 Eylül'ünde yüksek tahsil için İngiltere'ye giden Adanır’ın futbola olan tutkusu Londra'da da devam etti. Yüzlerce İngiliz juniorların arasından tek Kıbrıslı Türk olarak, Orient takımının junior kadrosuna seçildi.

Adanır, altı ay kadar bir süre junior takımında başarılı futbol oynadı, ardından A Takım “Reserve” yedekler kadrosuna yükseldi. 1980 baharında Orient'le 2 yıllık profesyonellik anlaşması yaparak futboldaki kabiliyetini İngiltere'de de kanıtlayan Adanır, İngiltere Futbol Federasyonu'nun Kıbrıslı Mete için Rum kesiminden (Clearence) temiz kağıdı istemesi ve Rum tarafındaki Futbol Federasyonu'nun da ‘bizde böyle bir futbolcu yok, tanınmayan Türk tarafının futbolcusudur’ demesi üzerine profesyonellik anlaşması iptal edildi.

1980'de İzmir'de yapılan 1'inci İslam Oyunları'nda KTFD A Milli Takımı kadrosunda yer alan Adanır, İzmir'deki futbol karşılaşmalarında çok başarılı bir oyun sergiledi. Adanır, Altay Spor Kulübü'nden çok cazip teklifler aldı ve 4 yıl bu takımda top koşturdu.

Adanır, tanınmamış bir ülkenin sporcusu olduğundan İngiltere'de yaşadığı olumsuzluklar, bu kez de Türkiye'de yabancı statüsünde değerlendirilmesiyle karşısına çıktı.

Golcülüğüyle ün salan Adanır, 1985 yılında Konya Spor'a transfer oldu. 1985-1986 sezonu Türkiye 2'nci Ligi’nde 25 gol atarak “Gol Kralı” olan Adanır, bu başarısıyla Konya'da “Yılın Sporcusu” seçildi.

Samsunspor'a transfer olan Adanır, başarılı 2 yıl geçirdi. 1989–90 sezonu için büyük takımlarla ve özellikle Beşiktaş ve Galatasaray ile görüşmeler yapan Adanır, kendisinin son transferi olacak bu takımlara gidemeden, talihsiz bir kaza sonucunda hayatı son bulmuştu.

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20/01/2022 09:46