Mete Adanır, ölümünün 35. yılında mezarı başında anıldı

Samsunspor’da futbol oynadığı dönemde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mete Adanır, ölümünün 35’inci yıl dönümünde kabri başında törenle anıldı.

Lefkoşa’da saat 10.30‘da yapılan anma törenine, CTP Milletvekili Sami Özuslu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, KTSYD eski başkanlarından Ertan Birinci, Songuç Kürşad ve Ogün Gençkaçmaz, kardeşi Eralp Adanır, BRT Spor Servisi Amiri İltaç Aslım ve diğer aile bireylerinin yanı sıra spor yazarları ile sevenleri katıldı.

Törende, Eralp Adanır, CTP Milletvekili Sami Özuslu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, KTSYD eski Başkanlarından Ertan Birinci ile Songuç Kürşad ve BRT Spor Servisi Amiri İltaç Aslım, Mete Adanır’la anılarını spor severlerle paylaştı.

Mete Adanır, Samsun'dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989’da Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetmişti.

Özellikle, Kasım 1987'de Galatasaray ile oynanan karşılaşmada 85'inci dakikada Mete Adanır'ın kaydettiği gol, O’nu sadece Samsun'da değil Türkiye'de de bir anda flaş isimler arasına dahil etmişti.

Adanır, bu talihsiz kaza öncesinde, 1989-90 sezonu için, özellikle Beşiktaş ve Galatasaray’la transfer görüşmeleri de yapıyordu.