Mete Adanır Stadı'ndaki tahribat için çalışma başlatıldı

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda 6 gün boyunca yapılan konserler nedeniyle ciddi zarar gören çim zemin bakıma alınıyor.

Tüm tepkilere ve Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun girişimlerine rağmen izin verilen konser organizasyonu nedeniyle altı gece boyunca binlerce izleyicinin saha içinde takip ettiği konserlerde hem çevrede kirlilik oluştu hem de iyi durumda olmayan çim zemin daha da kötü duruma düştü.



Spor Dairesi Müdürlüğü ile Girne Belediyesi ekiplerinin katkılarıyla temizlik çalışmaları tamamlanan statta zemin bakıma alınıyor.

Spor Dairesi Müdürü Rıza Erseven, izinlerin kendisinin göreve başlamadan verildiğini, organizsyon sonrası tesisin toparlanması adına çalışmalar başlattıklarını vurgulayarak yeni sezona çim zeminin hazır halde olacağını açıkladı.

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18/06/2022 14:50