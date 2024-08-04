Mete Gazoz çeyrek finalde
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Thomas Chirault'u beraberlik atışı sounda 6-5 yenerek çeyrek finale yükseldi.
04/08/2024
Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler bireysel son 16 turunda Fransız Thomas Chirault'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Chirault ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı.
Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı.
Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Mete Gazoz'un Çeyrek Final karşılaşması TSİ 14.13'te başlayacak.04/08/2024 11:41