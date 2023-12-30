Mete Gazoz, klasik yayda dünyada 2023 yılının en iyi okçusu seçildi

Milli sporcu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde 2023 yılının en iyi okçusu seçildi.

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30/12/2023

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Mete Gazoz, klasik yayda dünyada 2023 yılının en iyi okçusu seçildi

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından sporseverlerin oylarına sunulan "yılın okçusu" anketinde Mete Gazoz, klasik yayda en fazla oyu aldı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu, kendi kategorisinde yılın en iyi okçusu ödülünün sahibi oldu.

Mete Gazoz, 2018 ve 2021'den sonra üçüncü kez bu ödüle layık görüldü.

30/12/2023 10:15
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