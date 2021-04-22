Haber Kıbrıs Dijital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan, son zamanlarda gazetecilere yapılan sözlü ve yazılı saldırıları değerlendirerek, basın özgürlüğünün önemine işaret etti.

Dijital yayıncılıkta başarılı bir ivme kazanan www.haberkibris.com halkın güvenini kazandı. Başarının sırrını Mesarya Gazetesi’ne aktaran Haber Kıbrıs Dijital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan, “doğru haber yaptığımız için buradayız, bizim için özne Kıbrıs Türk halkıdır” dedi.

‘’Medya aracını bir silah olarak kullananların bir şekilde engellenmesi gerekmektedir’’

Soru: Son zamanlarda gazetecilere yapılan sözlü ve yazılı saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Basın özgürlüğü, ülkelerdeki demokrasilerin gelişebilmesi için çok önemlidir. Basın; özgür olmalı, baskı altına alınmamalı ve özgür bir şekilde kamu yararına görevini yerine getirmelidir. Bu kapsamda medyayı hedef alan saldırıları onaylamak mümkün değildir. Ancak son dönemlerde dijital medyanın etkinliğinin artırmasıyla, dijital yayın yapan kesimlerin çok ciddi bir artış olduğunu da görmekteyiz. Bu artış kontrolsüz bir şekilde gelişmektedir. Bu durum aslında bir taraftan çok olumlu görülse bile, diğer taraftan medya araçlarının kontrolsüz bir şekilde ve kişisel birtakım hesaplarla kullanılmaya başlanması başka sorunları beraberinde getirmeye başladı. Basın özgür olmalı, baskı altına alınmamalı ve yapılan saldırıları onaylamamız mümkün değildir ancak basın içerisinde, basını araç olarak kullanıp bundan kişisel veya başka çıkarımlar elde etmek için basında işini düzgün yapanları da hedef alanlarının önü alınmalıdır. Medya aracını bir silaha çevirip, bunu kullananların bir şekilde engellenmesi gerekmektedir.

‘’Gazeteymiş algısı yaratıp birtakım çıkarlara hizmet edecek bir zemin yaratılması doğru değildir’’

Soru: Birçok gazete, sadece kapak (manşet) olarak dijital haliyle yayınlamaktadır. Bu durum hakkında düşünceleriniz nedir?

Zaman içerisinde her şey yerli yerine oturacaktır. Bir şekilde kendi içerisinde doğru yol bulunacaktır ancak şu andaki durum doğru değildir. Sadece kapak fotoğraflarıyla yapılması ve gazeteymiş algısı yaratılarak, bunu kişisel veya birtakım çıkarlara hizmet edecek bir zemin yaratılması doğru değildir. Bu kabul edilir bir şey değildir. Biz Haber Kıbrıs Dijital Grup olarak bu konuya çok dikkat ediyoruz. Bu yola çıkarken dijital platformda ‘’yeni nesil yayıncılık’’ yapma iddiasıyla girdik. Bu noktada biz de sadece bir ön sayfa yaparak, dağıtabiliriz fakat bu doğru değildir. Çünkü biz yeni nesil dijital yayıncılık yapmak için yola çıktık ve bunun için çalışıyoruz. Biz klasik gazetecilik yaparsak, ortaya attığımız iddiayla çelişiriz.

Son dönemde internet ortamlarında yayınlanan dijital gazete kapaklarında bir artış var ve bu doğru değildir. Bu alanlarda enflasyon yaratmak, medyanın etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Bizim daha kurumsal, daha doğru işler yapmamız ve medyamızı bir taraftan kendi bağımsızlığını sağlayacak şekilde güçlendirmemiz, basın özgürlüğü ve ülke demokrasisi adına önemlidir. Ancak son dönemlerde nereden geldiğini bilemeyeceğimiz dürtülerle ortaya çıkan sadece kapaklı gazeteler var. Bunlar hem mesleki açıdan mesleğimizi olumsuz şekilde etkilemekte hem de ülke demokrasisini zedelemektedir.

Soru: Bilişim Yasası’nın geçmesi ne gibi değişiklikler yapacaktır?

Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Meslek örgütlerinin bu noktada daha etkin görev alması gerektiğini düşünüyorum. Meslek örgütlerinin bunları deşifre ederek, bunların bir şekilde kamuoyu önünde doğru işler olmadığını ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Biz; mesleğin içerisinde yer alan ve mesleğimizi yücelterek, bu meslekte gelecek inşa etmeye çalışan, demokrasiyi, kamu yararını gözeterek işimizi yaparak etkin olmalıyız. Çünkü her şeyin yasalarla çözülmesi mümkün değildir. Bazen yasalar insanların özgürlüklerini kısıtlamak için de kullanabilir. Ancak meslek örgütlerinin oluşturabileceği yaptırımlarla bunun önüne geçilebilir.

Eğer birileri yapılan bu işlere itibar etmezse ve dikkate almazsa zaten bu işler yapılmaz. Ancak kendi medyamız içerisinde bir şekilde itibar ediliyor ki, bunlar yaşanıyor. Yapılan hatalar zemin oluşturuyorsa bu demektir ki biz buna fırsat veriyoruz. Bu nedenle her şeyi yasalardan beklemek doğru değildir. Kendi içimizdeki yanlışları birlikte hareket ederek, ortak aklı ile öne çıkararak, akılcı bir şekilde meselelere yaklaşarak hem meslek onurunu hem gücünü hem de ülke demokrasisini korumuş olur, katkı sağlarız.

‘’İnce bir çizgi var ve bu ince çizgi çok önemlidir’’

Soru: Birçok gazeteci yazdıkları yazılar veya haberlerden dolayı mahkemelik olmaktadırlar. Bu konudaki görüşünüz nedir?

Fikir bazlı yazılan yazılara nedeniyle açılan davalar doğru değildir. ülkemizde fikir özgürlüğü vardır ve fikirler beyan edilir. Bunlar suç unsuru oluşturmaz ancak ‘Zem ve Kadih’ kapsamına girecek şekilde yayınlar yapılır ve bunlar bir şekilde mahkemeye taşınırsa eğer bu başka bir boyutudur. Gazetecilikte ince bir çizgi var ve bu ince çizgi çok önemlidir. Gazetecilik yapılacaksa eğer, gazeteciliği gazeteci gibi yapmak gerekiyor. Böyle yapılması noktasında bunların yasalarla veya bir takım başka araçlarla engellenmesi ve tehdit durumu oluşması halinde bunlarla hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.

‘’Künyesiz siteler, kurumsal olarak işini yapan bizim gibi birçok kurumlara da ciddi sorunlara neden oluyor’’

Soru: Günden güne künyesiz sisteler, sahte isimlerle yayınlanan haber sitesi sayısı artmaktadır. Kimin nerede ne yaptığı belli değilken, bu konuda neler yapılmalıdır?

Künyesiz, ne olduğu ve ne amaçlı yapıldığı belli olmayan birçok site var. Aynı zamanda bu siteler serbest piyasa koşullarıyla rekabet ediyor. Bunlar işini doğru düzgün ve kurumsal olarak yapan bizim gibi birçok kurumlarda ciddi sorunlar yaratıyor. Çünkü reklam verenleri tehdit eden bir araç oluyorlar. Bu isimsiz, künyesiz siteler hiçbir hizmet vermeden ve bir yatırım yapmadan karşılık almaya çalışıyor.

‘’Halk bize güveniyor’’

Soru: Haber Kıbrıs Dijital Grup, internet gazeteciliğinde ilk sırada yer almaktadır. Bu başarının en büyük etkeni nedir? Haber Kıbrıs Dijital Grup ilerleyen süreçteki hedefi nedir?

Haber Kıbrıs’ın çok iyi gazetecilerden oluşan bir ekibi var. Arkadaşlarımız bu işten ekmek kazanan ve kendilerini buraya adamış insanlardır. Bizler işimizi doğru yapmaya çalıştığımız için bu başarı gelmektedir. Manipülasyon haber yapmadığımız için bu noktayız. Doğru haberin insanlara ulaşması adına objektif gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir zümrenin, siyasi duruşun borazanlığını yapmaktan uzak durduğumuz için bu noktayız. Biz hiç kimsenin borazanlığını yapmıyoruz. Halkın, Kıbrıs Türkü’nün daha iyi bir noktada olması ve daha kaliteli bir yaşam, daha düzgün ve etkin yönetim, daha iyi bir ekonomi için mücadelemizi veriyoruz. Hedefimiz de bu yöndedir. Hangi siyasi partinin gelip gittiği bizi ilgilendirmez. Bizim için özne Kıbrıs Türkü’dür.

Biz bir haberi tüm yönleriyle aktarmaya çalışıyoruz. Yani sadece bir tarafına değil; bütün taraflarına bakmaya çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinde de insanlara büyük bir güven oluşturduğumuzu gördük. Çünkü insanlar, ‘’Haber Kıbrıs yazdıysa doğrudur’’ dedi. Bu da bize büyük bir sorumluluk yükledi. Hiç hata yapma lüksümüz yoktur ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.

Bu habere tepkiniz:



22/04/2021 09:54