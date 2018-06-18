Mete Tümerkan: HaberKıbrıs düne göre çok daha güçlü…

HaberKıbrıs için 2009 sonu, 2010 başında yola çıkmaya hazırlanırken, 2002’de yaptığımız ilk deneme, ardından 2007’den 2009 sonuna kadar yaptığımız çalışmaların oluşturduğu birikimler bize yol göstermişti.

Kuzey Kıbrıs’ta o günlerde iki haber portalından biri olarak yayın hayatına başlayacak olan HaberKıbrıs, ülke demokrasinin gelişmesine önemli katkılar koyma hedefi ve tüm siyasi partilere eşit mesafede durma anlayışı ile okurları ile buluştu.

“Bir farkınız olsun, HaberKıbrıs ile haberiniz olsun” sloganı ile yeniliğe ve değişime açık genç bir ekip ile başlayan dijital medya yolculuğunda HaberKıbrıs bugün sekiz yılı geride bırakıyor.

Geride kalan sekiz yıl içinde birçok olayı, gelişmeyi toplum ilk HaberKıbrıs’tan öğrendi.

Sekizinci yılın sonunda bugün HaberKıbrıs düne göre çok daha güçlü…

Hedefler daha da büyütüldü…

Sevgili Hüseyin Ekmekçi’nin de katılımı ile büyütülen hedeflere ulaşma yolunda çok kısa sürede önemli adımlar atıldı.

Kıbrıs’ın ilk en kapsamlı dijital platformunu oluşturma yolunda önemli mesafeler kat edildi.

Kısa zamanda hayata geçirilen haber paketi, çok kısa bir süre sonra yayın hayatına başlayacak olan radyo, yirmi dört saat yayın yapacak şekilde Kıbrıs Türküne hizmet verecek olan TV ile ilgili çalışmalar büyük bir heyecan içerisinde devam ediyor.

Haber neredeyse HaberKıbrıs’ın da orada olması temel anlayışı ile geride kalan sekiz yılda, günlük 20 bin tekil ziyaretçiyi aşan platformun amiral gemisi HaberKıbrıs kendi çatısı altında oluşturulan kardeş siteleri ile fark yaratma konusunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecek.

Her geçen gün biraz daha güçlenerek halka daha iyisini verme konusunda daha da çok çalışacak.

Sekiz yıl önceki heyecanı büyüyerek devam eden HaberKıbrıs’ın genç ekibi de bu arada yakın bir zamanda çağdaş ve son teknoloji ile donatılmış kendi çalışma ofisinde olacak.

Stüdyolarının burada devreye girmesi ile yayın kalitesi daha da güçlü olmaya başlayacak olan HaberKıbrıs Web TV’si Hüseyin Ekmekçi yönetiminde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizin sesinizi güçlü bir şekilde duyurmaya devam edecek.

Takipçilerinin verdiği destek HaberKıbrıs’ın en büyük itici gücüdür.

Bu böyle olmaya devam edecektir.

HaberKıbrıs dokuzuncu yılını çok daha güçlü bir medya platformu olarak kutlayacak.

Daha nice yıllara...