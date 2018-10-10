Mete Tümerkan Kıbrıs Konusunda Son Gelişmeleri Yorumladı (Video Haber)

Mete Tümerkan "Gevşek Federasyonu" Haber Kıbrıs için yorumladı

Tümerkan dünkü köşe yazısında şöyle yazmıştı:

Kıbrıs konusunda bundan sonra neyin olabileceği konusunda herkes fikir eksersizi yapmaya devam ediyor.

Kıbrıs’ta sorunun nasıl çözülebileceği konusunda arayış devam ederken öne çıkan fikir ise merkezi zayıf, kanatları güçlü bir federasyon modeli.

Anastasiades de tüm bunların farkında. O da kendi içinde değerlendirmeler yapıyor. Gitmek istediği yolun kapalı olduğunu anlayınca da farklı çıkış yollarına yöneliyor.

Önümüzdeki dönemde gevşek federal çözüm daha çok konuşulacak gibi duruyor.

Anastasiades köşeye sıkıştıkça neyin olabileceğine dönük yapılan arayışlarda öne çıkan formüllere göz kırpıyor.

Bu arada Başbakan Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığındaki görüşme sonrasında merkezi zayıf, kanatları güçlü bir federasyon modelinin gündeme geldiğini söylemesi yeni bir sürecin başlayabileceğinin işareti.