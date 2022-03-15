Mete Tümerkan: Sistemin reforme edilmesi gerekiyor

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırı ve savaş ile birlikte dünyada taşlar yerinden oynamaya başladı.

Ekonomik yapı küresel ölçekte sarsıldı.

Avrupa kendini bir anda savaşın kıyısında buldu.

Antalya Diplomasi Forumu geçtiğimiz hafta 11-13 Mart tarihlerinde tam da bu koşullarda gerçekleşti.

Forumun ana konusu diplomasinin yeniden kurgulanmasıydı.

Yüzün üzerinde ülkenin, iki bini aşkın katılımcının katıldığı forumda, ‘birlikte düşün birlikte hareket et’ şiarı öne çıkarıldı.

Tarihin akışına bakıldığında elbette ki tarih bir çay gibi öyle sakin akıp gitmiyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun forumun açılışındaki konuşmasında altını çizdiği gibi tarih ‘Manavgat Şelalesi’ gibi akıyor.

Onun ifadeleri ile ‘geride bırakılmak istenen, unutulmak istenen her olumsuzluk daha değişik bir şekilde insanlığın karşısına çıkıp duruyor’.

Dünya, Rusya’nın Ukrayna’ya dönük başlattığı savaşta olduğu gibi hala kaba kuvvetin kullanıldığı, güçlünün güçsüzü ezmekte engel tanımadığı bir dünya.

İkinci dünya savaşı sonrasında oluşturulan yeni dünya düzenindeki BM ve benzer yapılar dünyada adil ve kalıcı bir barışı oluşturmakta etkisiz kalabildi.

Bölgesel çatışma ve savaşların önüne geçilemedi.

Adil bir paylaşım sağlanıp, dünyada yokluk ve açlıkla mücadelede istenen mesafeler kat edilemedi.

Sonuçta beş daimi üyenin diğer tüm ülkelerden daha çok söz söyleme ve eylem yapabilme ayrıcalığı olan bu yapı, son örnek olan Rusya-Ukrayna krizinde etkisiz kaldı.

Bugüne kadar Avrupa’nın uzağında yaşanan savaşlar gelip Avrupa’nın kapısını çaldı.

Şimdi Avrupa bu durumda ne yapacağı arayışında. Bu durumdan sistemsel bir çıkış arıyor.

Çatışmalar engellenemiyor

Geleceğe doğru gidilirken aslında geriye doğru bir gidişle karşı karşıya kalındı.

Adil paylaşımın zaten olmadığı dünyada eşitsizliğin derinleştiği bir sürece girildi.

İşte Antalya Diplomasi Forum’nda bu süreçten nasıl çıkılabileceği üzerine odaklanıldı.

Diplomasinin dünyada yaşanan tüm bu gerçeklere karşı barışı getirecek, sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir düzeni oluşturmak için nasıl kullanılabileceği konuşuldu.

Bunun için de ülkelerin bir biri ile savaşmak yerine konuşabilmesinin önemi öne çıkarıldı.

Hem Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın forumun açılışındaki konuşmalarında ısrarla diyaloğun önemi vurgulandı.

Farklı enstrümanlardan bir senfoni çıkarabilmenin öneminin altı çizilerek, bunun için diplomasinin barış ve kalkınmanın sağlanmasında, insanlığın hizmetine sunulmasının gereğine işaret edildi.

Diplomasinin dünyada daha etkin olmak zorunda olduğu kaydedildi.

Savaşlar çözüm değildir. Savaşlar insanlığa acıyı, ölümü ve yıkımı getirir.

Diyalog öne çıkmalı, sağduyu ve ortak akılla hareket edilerek sorunlara barışçı çözümler üretilmelidir.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres forumun açılışına gönderdiği mesajında en iyi diyaloğun diploması ile sağlanabileceğinin altını çizdi ve barışçı çözümler için sonusuz çaba harcanmasını istedi.

Aynen böyle yapılmalı!

Dünya açlık, terörizm kaynakalı sorunlar ve savaşlardan kurtarılmalıdır.

Kaynaklar sürüdürülebilir bir çevre ve yapı oluşturmak ve adil bir düzen kurma hedefiyle paylaşılmalıdır.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın forumun açılışında vurguladığı gibi uluslararası ilişkilerde iki yüzlü siyaset de terk edilmelidir.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgaline ses çıkarılsaydı, belki de bugün Ukrayna’da yaşanan tablo ile karşı karşıya kalınmazdı.

Türkiye görünen o ki Dünya barışına katkı koymak, bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için çabalarını sürdürecek.

Diplomasi trafiğini yürütmeye devam edecek.

Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının ilk kez Antalya’da bir araya gelmesi bunun en önemli göstergesi oldu.

Antalya Forumunda verilen mesajlarda savaşların önlenmesi için diplomasinin yeni paradigmalara ihtiyacı olduğunun altı çizildi.

Sonuçta Erdoğan’ın söylediği gibi, ‘İkinci dünya savaşı sonrada dünyada oluşan düzen artık yanıt vermiyor ve Ukrayna krizi sistemin açıklarını ortaya çıkardı’. Bu durumda daha adil bir dünya için dünyanın beşten büyük olduğu gerçeği esas alınarak sistemin reforme edilmesi gerekiyor.

Ancak gelin görün ki mevcut sistemi elinde bulunduranlar buna izin vermiyor.

Vermeyince de dünyada savaşlar da çifte standartlar da bitmiyor.

Sorunlar önlenemiyor.

Umalım, Ukrayna krizi ile ortaya çıkan durum bir şeylerin değişmesine yol açsın.

( Not: Antalya Diplomasi Forum’nda çok farklı oturumlarda ortaya konulan görüş ve öneriler katılımcılara farklı bakış açıları kattı. Forum gerçekten mükemmel bir organizasyon ile gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim)

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15/03/2022 12:28