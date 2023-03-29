Mete Tümerkan: Siyaset adrese teslim işler yapmaktan vazgeçmeli

Haber Kıbrıs her geçen gün biraz daha büyümekte ve ülkede bir numara olmanın getirdiği sorumluluk bilinci içerisinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma misyonu ile yoluna devam etmektedir.

Haber Kıbrıs için özne Kıbrıs Türk halkıdır. Haber Kıbrıs 13 yıl önce çıktığı yolda bugün günlük 50 bin tekil ziyaretçi ile lider haber sitesi konumundadır.

Ülke maalesef kötü yönetilmektedir. Siyaset ülkede var olan sorunlara çözüm üretmekten çok uzak, kişisel rant peşinde koşan bir araca dönüşmüş durumdadır.

Ülkedeki sorunlar bu nedenle her geçen gün biraz daha büyümektedir. Halkın geleceğe dönük umutları biraz daha tüketilmektedir. İşte bu koşullarda Haber Kıbrıs, daha çağdaş yönetim taleplerini dile getirme noktasında sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmektedir. Kamu kaynaklarını doğru kullanılması, siyasetin sorun yaratan değil çözen bir anlayışla yapılması için halkın beklentilerine yanıt verecek bir yayın politikası izlemektedir..

Siyasi rantın deşifre edilmesi noktasında hiç tereddüt etmeden hareket ediyoruz. Ekonomik krizin hayatı her geçen gün biraz daha zorlaştırdığı, enflasyon canavarının mutfaktaki yangını büyüttüğü koşullarda ülkede siyaset yapanlar maalesef farklı gündemlerle ülkeyi meşgul ediyorlar.

KKTC’de aidiyet kavramı siyasetin vurdumduymaz sorumsuz tutum ve yaklaşımları nedeniyle sorgulanır hale geldi. Siyasete güven sıfırlandı. Geldiğimiz noktada ülkede her alanda bir çöküş yaşanıyor. Bir ülkenin var olabilmesi için olmazsa olmazlardan biri olan üretim alanında ciddi sorunlarla boğuşuluyor.

Girdi maliyetleri çok yüksek. Özellikle enerji maliyetleri üretim tesislerinin kapılarına kilit vurulmasına neden olacak duruma geldi. İnsanlar evlerinde elektrikli cihazlarını açmaktan korkar oldu. Durum vahim.

Ülke her alanda şeffaf, açık ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmeli. Bu anlayış aslında tüm kurumlarda egemen olmalı. Kamu daha etkin ve daha verimli bir yapıya kavuşturulmalı. Devlet halkın hizmetkarı konumuna getirilmeli. Ama tüm bunlar bizim için şu anda ulaşılmaz çok zor hedefler gibi görülüyor.

Sürdürülebilir bir ekonomik yapı bir türlü oluşturulamadı. İktidarlar geldi geçti ama ekonomik yapıda yapılması gereken düzenlemeler yapılmadı.

Deprem felaketi sonrasında kamu binalarındaki tükenmişlik gündeme oturdu. Okullar, hastaneler, devlet dairelerinin birer enkaza dönüşmek üzere oldukları tespiti yapılmak zorunda kalındı. Yılların ihmali deprem felaketiyle birlikte bir şamar gibi yüzümüze çarptı.

Yıllardır günü kurtarma anlayışı ile ülkeyi nasıl kötü yönettiğimiz hepimizin gözleri önüne serildi. Çadırda eğitim bunun en çarpıcı yansımasıydı. Gelin görün ki bugün yaşadığımız tüm bu olumsuzluklardan bir ders çıkararak var olan sorunlarımıza doğru teşhisler koyma niyetimiz var mı diye baktığımız zaman maalesef o noktada olmadığımızı görüyoruz.

Yapılması gereken işleri yapmak yerine siyaset hala adam kayırmaya, adamına göre iş yapmaya birilerine rant sağlamaya devam ediyor. Düzenlemeler, mevzuatla ilgili değişiklikler, gerekiyorsa yasalar buna göre şekillendirilebiliyor.

Biz Haber Kıbrıs olarak tüm bu yapılan yanlışlara karşı dik durmaya, kamuoyu adına kavga vermeye, halkın beklenti ve çıkarları doğrultusunda yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Biliyoruz sorumluluğumuz çok büyüktür. Biz tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen bu ülkenin kendi kaynaklarını kullanarak sorunlarının üstesinden gelebileceğine inancımızı koruyoruz.

Yanlışların, yolsuzlukların, haksızlıkların üzerine gitme noktasında ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilirse daha güzel yarınlara o kadar çabuk ulaşılır. Biz Haber Kıbrıs olarak bu yolda kavgaya devam edeceğiz.

Siyaset adrese teslim işler yapmaktan vazgeçmeli, ülkenin sorunlarına odaklanmalıdır.

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29/03/2023 18:09