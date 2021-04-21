Mete Tümerkan: Türk tarafı ilk kez masaya farklı bir vizyonla oturacak

Gelecek hafta Kıbrıs konusu Cenevre’de masada olacak.

Ama bu kez ilgili beş taraf artı Birleşmiş Milletler Kıbrıs meselesini müzakere etmek için masada olmayacak. Yani masada bir müzakere yapılması söz konusu değil.

Bunun için de buradan bir sonuç çıkması beklenmiyor.

Gayri resmi olarak gerçekleşecek olan bu görüşmede taraflar adanın geleceğine ilişkin görüşlerini ortaya koyacak. Taraflar arasında geleceğe dönük ortak bir vizyon var mı yok mu ona bakılacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafların ortaya koyacağı vizyona bakacak, eğer bunlarda ortak bir noktaya ulaşılabileceğine dair bir ışık görebilirse, bir süre daha taraflar arasında arayışların sürdürülmesini isteyecek.

Yoksa da bunun tespitini yapması ve BM Güvenlik Konseyi’ne rapor etmesi gerekecek.

Türk tarafı ilk kez masaya farklı bir yaklaşım ve vizyonla oturacak.

Federal çözüm artık Türk tarafının dosyaları arasında yok.

Federal çözüme ulaşmak için kırk yılı aşkın bir süredir sürdürülen görüşmelerde üzerinde durulan başlıklara ilişkin kullanılan notlar da artık yok.

Yani federal bir çözüme ulaşılması için üzerinde müzakere edilen yönetim ve güç paylaşımı, güvenlik ve garantiler, ekonomi, AB ile ilişkiler, ekonomi ve mülkiyet gibi başlıklara ilişkin notlar..

Türk tarafının tek bir gündemi var, o da Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğinin kabul edilmesi…

Egemen eşitlik aslında Türk tarafının var olan bir hakkı.

1960 ortaklık hükümeti Kıbrıslı Türk ve Rumlarının egemen eşitlikleri esas alınarak kurulmuştu.

İngiliz Koloni idaresinden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçiş bu eşitliğin kabulü ile olmuştu.

Yani uzun lafın kısası, işin özü Kıbrıs Türk halkı zaten egemen eşit.

Egemen eşitlik kabul edilmeden başka da bir şeyin konuşulması mümkün değil!

Cenevre’de işte bu anlatılacak.

Geride bırakılan haftada, Ankara’dan gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibinin de katılımı ile Türk tarafının masada ortaya koyacağı vizyona ilişkin son çalışmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ekibi ile Çavuşoğlu ve ekibi tam bir uyum içinde son rötüşleri yaptı.

Pozisyon kağıtlarının üzerinden geçildi.

Crans Montana’ya gelinceye kadar Kıbrıs Türk tarafına söylenen hep şuydu:

‘Siz anlaşıp, bir sonuca varın, o zaman egemen eşitliğiniz de kabul edilecek’

Ama hiç bir zaman Rum tarafı Kıbrıs Türk tarafının eşitliğini kabule razı olmadı.

Gelinen aşamada Türk tarafının bir kırk yıl daha müzakere masasında zaman kaybetmeye niyeti yok.

Bunun için de Türk tarafı hazırlığını bu çerçevede yaptı.

Yeni şeyler söylemek için Cenevre’de olunacak.

Görüşmede Türk tarafı Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve uluslararası temsiliyetinin kabulünü isteyecek.

Yani önce egemen eşitlik!

Egemen eşitlik olmadan herhangi bir müzakerenin başlaması mümkün değil.

Hele de müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması söz konusu dahi olmayacak.

Türk tarafı ortaklık ya da federal kelimesinin gündeme getirilmesine kesinlikle izin vermeyecek.

Aslında Cenevre, Crans Montana’da federal çözüm arayışlarının bittiğinin resmen tescil edileceği yer olacak.

Rum tarafının tutumu nedeniyle Crans Montana’da masanın devrilmesi sonucu federal çözüm arayışları fiilen son bulmuştu.

Yeni masa egemen eşitlik kabul edilmeden kurulmayacak.

Durum bu kadar net!

Bu habere tepkiniz:



21/04/2021 11:38