Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi Ankara'da protokol görüşmelerini takip edecek

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13/04/2022

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Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi Ankara'da protokol görüşmelerini takip edecek

Türkiye - KKTC protokol görüşmelerini Haber Kıbrıs Dijital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Ankara'da takip edecek.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun'un Türkiye'de gerçekleştireceği ziyareti ve Perşembe günü imzalanması beklenen ekonomik mali protokülün detaylarını dakika dakika Haber Kıbrıs'tan takip edebileceksiniz. 

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13/04/2022 10:58
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TAGS: mete tümerkan, haber kıbrıs, hüseyin ekmekçi
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