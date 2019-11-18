Mete Tümerkan yazdı: Gayrı resmi bir görüşme...

Berlin’de Kıbrıs konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daveti ile 25 Kasım’da üçlü bir görüşme gerçekleşecek.

Berlin’deki bu üçlü görüşmede sorunun çözümüne dönük bir ilerleme sağlanması beklenmiyor.

Bu görüşme zaten gayrı resmi bir görüşme…

Ve olası bir gayrı resmi beşli görüşme için ön çalışma niteliğinde…

Ancak bu aşamada yakın bir gelecekte gayrı resmi beşli görüşmenin olabileceğine dair işaretler de yok.

Berlin’deki görüşmede daha çok bir durum tespiti yapılacak.

Kıbrıs konusunda tarafların nerede durduğu ve pozisyonlarının ne olduğu not edilecek.

Berlin’de tarafların BM müktesebatına dönük yaklaşımları ve bunları ne kadar içselleştirdikleri bir kez daha test edilecek.

Ancak bunun ötesinde sorunun çözümüne dönük umutlanacak bir durum söz konusu değil!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi tarafından Kıbrıs konusunda çalışma yapmak üzere yetkilendirilmiş olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Ve gayrı resmi üçlü bir görüşme için adım atması da…

Ama özetle mevcut koşullarda Berlin’den bir sonuç çıkması beklenmiyor.

Kıbrıs konusunda aslında Crans Montana sonrasında bir çıkmaz içerisine girildi.

Crans Montana’da başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı ile birlikte federal çözüm yolundaki arayışlar da tüketilmiş oldu.

Rum tarafı Crans Montana’da Kıbrıs konusuna ilişkin tutumunu net bir şekilde ortaya koyarak, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik ve paylaşım anlayışı ile federal ilkeler çerçevesinde yeni bir ortaklığa hazır olmadığını kayıt altına geçirdi.

Bunu yaparak aslında bir sonraki çözüm arayışlarının nereden başlaması gerektiğinin de işaretini verdi.Kıbrıs konusunda sonuç odaklı yeni bir müzakere süreci ancak daha işin başında Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini, dönüşümlü başkanlığı ve karar verme mekanizmalarına etkin katılımını öncelikle kabul ettiğini kayıt altına alması ile başlayabilir.

Kıbrıs konusunda Crans Montana ve bunun öncesindeki müzakere süreçlerinde yaşanan gelişmeler artık bazı şeylerin değişmesinin şart olduğunu ortaya çıkardı.

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için tek başına siyasi eşitliğin kabul edildiğinin teyid edilmesi yeterli olmamalı!

Siyasi eşitlik kavramının altının doldurulması ve bu konuda tam bir mutabakat sağlanması şart.

Aksi takdirde Kıbrıs müzakerelerinde yine bir arpa boyu yol kat edilemez.

Tıpkı bugüne kadar edilemediği gibi.

Bu nedenle 11 Şubat 2014’te taraflar arasında imzalanan ve sorunun çözümü konusunda bir çerçeve olarak kabul edilen belge de artık yetersizdir.

Bu belgede yer alan siyasi eşitlik ifadesinin olduğu şekli ile Kıbrıs sorununu çözüme götüremeyeceği ortaya çıktı.

Crans Montana’da Rum Lider Anastasiadis masadan kalkarken, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini halkına kabul ettiremeyeceğini söyleyerek kalktı.

Aslında kendilerinin federal bir çözüme hazır olmadıklarını…

Federal çözüm temelinde Kıbrıs’ta tarafların yeni bir ortaklık kurabilmeleri için her şeyden önce siyasi eşitlik, etkin katılım ve dönüşümlü başkanlık konusunda hiçbir soruya yer bırakmayacak şekilde işin başında anlaşılması şarttır.

Bunda anlaşılmadan müzakere etmek bir anlam ifade etmez.

Kıbrıs konusunda bizi bir yere götürmez.

Gelinen aşamada Crans Montana’da sürecin çöktüğü koşullar yani Rum tarafının pozisyonu değişmedi.

Berlin’de de bir şeylerin değişmesi mümkün görünmüyor.

18/11/2019 10:50