Mete Tümerkan yazdı: Kıbrıs konusunda yeni fikirler dönemi

Kıbrıs konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in beklenen raporu açıklandı.

Raporla birlikte Kıbrıs konusuna ilişkin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması beklentisi de ortadan kalktı.

Guterres raporunda müzakerelerin hangi koşullarda yeniden başlayabileceğini ortaya koydu.

Müzakerelerin belli bir takvim çerçevesinde ve sonuç odaklı bir anlayışla yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres raporu ile ucu açık müzakere anlayışına, sırf müzakere masasında olma ya da müzakere edermiş gibi zaman harcama dönemine de kapıyı kapattı.

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için tarafların önceden temel konularda neler üzerinde anlaşıp, anlaşamadıklarını belirlemeleri ve neyi, nasıl bir takvim içerisinde ve hangi hedefe ulaşmak için görüşecekleri konusunda önceden bir mutabakat sağlamaları gerekecek.

Kıbrıs konusunda yapılan müzakereler bugüne kadar hep başarısızlıkla sonuçlandı. 1977-1979 doruk anlaşmalarında öngörülen iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm hedefine bir türlü ulaşılamadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de herkes gibi bu durumun farkında…

Bunun için de Guterres, yeni bir girişimin başarıya ulaşabilmesi için yeni fikirlere ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Yani bugüne kadar ortaya konulan fikir ve yaklaşımlardan farklı fikirlere.

Yaratıcı olmak ve eski yöntemleri terk etmek bundan sonra başlaması olası yeni bir müzakere sürecinin başarısı için şart.

BM Genel Sekreteri’nin raporu ile birlikte, Kıbrıs konusunda artık yeni bir sayfa açmak ve yeni bir anlayışla, yeni yöntemler ortaya koymak gerekecek.

Kısacası, Kıbrıs konusunda artık çözüm odaklı bir anlayışla yeni şeyler söyleyip, yapma zamanı…

Eski bildik yöntem ve alışkanlıkları terk ederek yola çıkma zamanı.

Bunun için de ilgili tüm taraflar bir an önce ne istediklerine karar vermek ve bu çerçevede harekete geçmek zorunda…

Sonuç alıcı müzakere yöntemini kurgulamadan müzakerelerin yeniden başlaması mümkün görünmüyor.

Durum bu kadar net.

Laf olsun diye müzakere masasına oturma dönemi kapandı.

Guterres önümüzdeki günlerde geçici özel danışmanı Lute’u yeniden adaya gönderecek.

Lute’un yapacağı temaslar elbette ki sürecin bundan sonra nasıl şekillenebileceği konusunda bir fikir verecek.

Ancak bu aşamada net olan şey, Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir sayfanın açıldığı ve yeni fikirlerle birlikte çözüm için her türlü alternatife kapıların sonuna kadar açık olduğudur.

Yeter ki, ilgili tüm taraflar bir çözüm modeli üzerinde uzlaşmak için ortaya siyasi irade koyarak bir yol haritasını belirlesin.

Gerisi kendiliğinden gelecek.

Bekleyip göreceğiz...







