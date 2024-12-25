Metehan çemberinde kaza

Metehan Kara Geçiş Kapısı yakınlarında bulunan çemberde yaşanan kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza bugün saat 12.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Naim Adiloğlu Caddesi'nde oldu.

Arthowros Tsatsinidis (E-51) yönetimindeki KOE 935 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Metehan Kara Geçiş Kapısı yakınlarında bulunan çembere dikkatsiz bir şekilde giriş yaparak çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp takla attı. Kazada yaralanan olmadı.