Metehan Çemberi’nde Korkunç Kaza

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21/01/2025

Metehan Çemberi’nde Korkunç Kaza

 

Lefkoşa’daki Metehan Çemberi'nde bugün saat 16:30 civarında korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden alınan bilgilere göre, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nasıl meydana geldiği ve yaralının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Gelişmeler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

Engin Bulut - OnAir

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TAGS: Metehan Çemberi’, Korkunç Kaza
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