Metehan Çemberi’nden Metehan Sınır Kapısına gidiş yolu yarından itibaren trafiğe kapatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında yarından itibaren Metehan Çemberi’nden Metehan Sınır Kapısına gidiş yolunun trafiğe kapatılacağını kaydetti.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Metehan Sınır Kapısı’na ulaşım, yolun karşı şeridinden bir gidiş bir geliş şeklinde olacak.

Açıklamada, 28 Ağustos'ta tamamlanması planlanan çalışmalar boyunca güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.