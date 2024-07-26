Metehan Çemberi’nden Ortaköy bölgesinde gidiş tek şerit halinde trafiğe açıldı

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26/07/2024

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Metehan Çemberi’nden Ortaköy bölgesinde gidiş tek şerit halinde trafiğe açıldı

Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında 3 Temmuz’da yapımına başlanan Metehan Çemberi’nden Ortaköy bölgesine (Sivil Savunma Çemberi) gidiş tek şerit halinde trafiğe açıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada, “25 Ağustos’a kadar Sivil Savunma Çemberi’nden Metehan ve Mehmet Akif Caddesi’ne gidecek sürücüler, çemberde yapılacak yönlendirme ile karşı şerite yönlendirilecek ve bu yol üzerinden Metehan Çemberi’ne ulaşabileceklerdir” denildi.

26/07/2024 11:41
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TAGS: metehan Çemberi, ortaköy
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