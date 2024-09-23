Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda kaçak et, balık ve bazı ürünler ele geçirildi

Lefkoşa’da dün Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, aralarında dana eti ve balık da bulunan çeşitli gümrüksüz ve ithali yasaklanmış mal ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30 sıralarında Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçiş yapan S.M.K.’nin (E-43) kullanımındaki araçta, gümrük ve polis memurları tarafından kontrol yapıldı.

Kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş ve ülkeye ithali yasak toplam 20 kg dana eti, 20 kg balık, 24 paket hardal yağı, 24 paket kahvaltılık gevrek, 48 paket zerdeçal tozu ve 24 chili biber tespit edilerek, emare olarak alındı. S.M.K. tutuklandı.