Metehan Sınır Kapısında 93 kilo kaçak et ele geçirildi
Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı'nda 93 kilo kaçak et ele geçirildi. Polis bir kişiyi tutukladı.
15/09/2022
HK
Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı'nda 93 kilo kaçak et ele geçirildi. Polis bir kişiyi tutukladı.
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.B.(E-50)’nin kullanımında bulunan araç ile GKRY bölgesinden almış olduğu 93 kilo sığır etini kanunsuz olarak KKTC’ye geçireceği sırada suçüstü tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.