Metehan Sınır Kapısında 93 kilo kaçak et ele geçirildi

Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı'nda 93 kilo kaçak et ele geçirildi. Polis bir kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.B.(E-50)’nin kullanımında bulunan araç ile GKRY bölgesinden almış olduğu 93 kilo sığır etini kanunsuz olarak KKTC’ye geçireceği sırada suçüstü tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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15/09/2022 13:01